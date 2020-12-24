Соблюдалась ли тишины на Донбассе - последние новости из штаба

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

За прошедшие сутки, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

На Приазовье вблизи Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов. Неподалеку Талаковки - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки - с ручного противотанкового гранатомета, сообщили в штабе ООС.

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"Выстрелы российско-оккупационных войск не несли угрозы жизни и здоровью наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 24 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украине вернули похищенного боевиками младшего сержанта Александра Пупка. Военнослужащего держали в плену боевики так называемой полиции ЛНР, сообщила 14-я отдельная механизированная бригада.