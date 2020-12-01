СНБО созывает заседание по Донбассу

В СНБО собирают заседание по ситуации в Донбассе. Фото: Совет национальной безопасности и обороны Украины

Совет национальной безопасности и обороны готовит заседание по вопросам Донбасса.

О том, будут обсуждать "вопрос Б", то есть введение миротворцев на оккупированных территориях, секретарь СНБО Алексей Данилов не говорим, пишет УНИАН.

"Это зависит от того, каким образом 18 членов Совета национальной безопасности и обороны рассматривать документы, которые мы готовым, предоставляем, систематизируем, Анализируй - в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение", - сказал Данилов.

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Государственный концерн "Укроборонпром" будет возглавлять председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев Об этом утверждает журналистка Соня Кошкина, на своем Телеграмм-канале. "Юрий Гусев возглавил" Укроборонпром ". Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу", - написала она.