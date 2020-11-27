СНБО готовится к "плану Б" по Донбассу

 
Ексклюзивы
1/5
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 9
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 162
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1629
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 756
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2556
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 720
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1773
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6678
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 414
Фото
Все фото
4
3
8
5
19
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Стрелял в украинских военных - схватили снайпера ЛНР
Стрелял в украинских военных - схватили снайпера ЛНР
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Военные продемонстрировали, как правильно убивать оккупантов
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Девушки могут все: украинка показала хороший результат на военных учениях
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Родные теряли сознание: простились с погибшим на Донбассе 21-летним десантником
Видео
Все видео
Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают
Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Кровавые сутки на передовой: враг бил по нашим позициям, есть погибший
Кровавые сутки на передовой: враг бил по нашим позициям, есть погибший
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Перемирие в действии: российские наемники били из 82-мм минометов
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Российские наемники 6 раз нарушили тишину
Интервью
1/5
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 954
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 522
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 126
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 387
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 126
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 ноября 2020
Просмотров: 342
Зима буде
Місяць листопад у своїй останній декаді ще такий, яким він споконвіку був — не жовтий, де ще зачепилося листя, і не сірий, де воно вже ...
пятница, 27 ноября 2020 14:00

СНБО готовится к "плану Б" по Донбассу

  Комментировать
СНБО готовится к &quot;плану Б&quot; по Донбассу
Данилов анонсирует новый план по реинтегрции Донбасса. Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу".

Данилов напомнил, что 9 декабря истекает срок действия "плана А" по ​​решению конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные эффектно тестировали новое вооружение

"Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО не уточнил подробности, потому что пока не знает, каким будет решение - открытым или закрытым.

7 декабря 2019 состоялось заседание СНБО, на котором были приняты 5 вариантов развития ситуации на Донбассе. Сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины, а также прекращении огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СНБО готовится к "плану Б" по Донбассу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
ноября

Выпустили первый внедорожник для британской королевы

60 человек расстреляли в поле

Слон Бой появился на обложке журнала

Выпустили миллионный внедорожник Mercedes

Снежная королева стала нервным подростком

Итальянский гонщик основал автомобилестроительную компанию

Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся его облик

Наркобарон приказал сбить пассажирский самолет

В Беларуси началось вооруженное восстание

Мог ловить зерно риса палочками, а умер после таблетки от головной боли

Вдохновлялся блюзом и наркотиками - за что фанаты любили Джимми Хендрикса

Устраивают "зомби-прогулки" магазинами: как отмечают День без покупок

ГБР занялось расследованиями

Химик завещал $ 250 млн на премии ученым

Самое читаемое
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс
Вверх ногами: сетью распространяется флешмоб стюардесс Просмотров: 20466
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 4 Просмотров: 17280
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
В платье без нижнего белья: Екатерина Кухар засветила грудь в пикантном декольте
5
 Просмотров: 12530
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 9603
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
Обнаженная итальянка вызвала ажиотаж эротическими снимками
10
 Просмотров: 8811
Донбасс
Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают
Военные РФ палят из пулеметов и гранатометов. Наши не отвечают
 Просмотров: 234
Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина
Украина в ОБСЕ вспомнила России убитого украинского воина Просмотров: 234
Для абитуриентов с оккупированных территорий введут подготовительные курсы
Для абитуриентов с оккупированных территорий введут подготовительные курсы Просмотров: 27
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
4
 Просмотров: 315
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
Минировали наши позиции и били из гранатометов: оккупанты на Донбассе устроили провокации
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
4
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
2
Россия планирует масштабное наступление. Есть меньше года, чтобы подготовиться "- Чалый
2
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
1
Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки
Голосов: 9891
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть