СНБО готовится к "плану Б" по Донбассу

Данилов анонсирует новый план по реинтегрции Донбасса. Фото: facebook.com/rnbou

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу".

Данилов напомнил, что 9 декабря истекает срок действия "плана А" по ​​решению конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем.

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"Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО не уточнил подробности, потому что пока не знает, каким будет решение - открытым или закрытым.

7 декабря 2019 состоялось заседание СНБО, на котором были приняты 5 вариантов развития ситуации на Донбассе. Сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины, а также прекращении огня.