СНБО готовится к "плану Б" по Донбассу

Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новое решение по ситуации на оккупированной части Донбасса.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Фокусу".
Данилов напомнил, что 9 декабря истекает срок действия "плана А" по решению конфликта в Донбассе политико-дипломатическим путем.
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"Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО о ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.
Секретарь СНБО не уточнил подробности, потому что пока не знает, каким будет решение - открытым или закрытым.
7 декабря 2019 состоялось заседание СНБО, на котором были приняты 5 вариантов развития ситуации на Донбассе. Сценарий реинтеграции Донбасса предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины, а также прекращении огня.
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