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четверг, 27 мая 2021 14:38

Снайпер убил украинского воина на Луганщине

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Снайпер убил украинского воина на Луганщине
Воин получил ранения от пули снайпера. Фото: novynarnia.com

27 мая в зоне ООС погиб украинский военный ВСУ.

Воин получил ранения от пули снайпера, сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" Север" российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

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На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.

Боевики совершили обстрел населенного пункта Славное в Донецкой области. В результате мирный житель получил ранения. Его госпитализировали.

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