Сепаратисты ранили мирного жителя на Донбассе

Огнестрельное ранение получил житель села Славное. Фото: ua.news

Боевики совершили обстрел населенного пункта Славное в Донецкой области.

В результате мирный житель получил ранения. Его госпитализировали, сообщает Марьинская городская военно-гражданская администрация.

"В результате вражеского обстрела мирный житель получил огнестрельное осколочное проникающее слепое ранение передней поверхности грудной клетки справа", - говорится в сообщении.

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Раненого мужчину доставили в Кураховскую городскую больницу, а затем перевели в военный госпиталь №66 в Покровское.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим тишины. В результате обстрела украинский защитник получил ранения.