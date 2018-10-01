"Служил на передовой, работал, как ДШК" - невероятная история боевого кота из 93 бригады

На Донбассе на передовых позициях вместе с украинскими бойцам служил Kit Korban.

Малым котенком он поступил на службу и ходил с бойцом Максимом Мирошниченко на блокпосты в Красногоровке под Донецком. Об этом ветеран 20 ОМПБ 93-й бригады написал в Facebook.

"Нос службу, как и все пацаны - не жаловался. С ним было веселее. С ним можно было не бояться за запасы пищи, - кот уничтожал мышей, как ДШК косит в открытой степи взвод врага. И рос он на своей дичи, как сумасшедший. Через пискотиння его жертв, первые недели было тяжело спать, но уже за полмесяца в наше бунгало заглядывали разве что какие-то убогие самоубийцы. Хотя до появления кота эти существа ночью смело бегали по мне", - рассказал боец.

Фото: facebook

По его словам, в Песках кот впервые увидел крыс, которые были меньше него втрое. Грызуны отродье бегали туннелями по окопам и воровали и портили пищу бойцов. Сначала кот убегал от них, а потом начал их уничтожать.

"Идешь на пост ночью, и кот выходит на свою охоту. Днем пацаны показывают крысиные изгрызенные, недогризени и просто задушены тела и тебя пробирает такая гордость за эту сытую и сонную морду. Чувствуешь, что ты воспитал настоящего бойца. Никогда не забуду, как одной ночи со стороны ДАПу пылало поле и из-за него враг обстреливал нас. Я стоял и удивленно любовался тем заревом на 3/4 своего экрана, упиралось в тяжелое, зимнее небо. на высоте вытянутой руки оголтелые рое вражеских пуль рвали беспомощны дерева. Ребята на посту спокойно вели наблюдения, а й кот, несмотря на эту войнушку, тупо вглядывался в темноту окопа. Он готовился к прыжку. От этого его мог бы отвлечь разве что взрыв мины рядом", - вспоминает Максим Мирошнченко.

По словам бойца, однажды он чуть не пристрелил кота.

"Сидел ночью на посту. Периодически вглядывался в поле. Туман - в тепловизор видно плохо. Были какие-то пятна. Однако ни размер, ни расстояние до нее - не поймешь. Взираешся. Напрягаешься. Стремно. Напарник, который следит за твоими потугами, еще стрьомнише . Не можешь ему что-то адекватное сказать. И здесь уже вроде понятно, что это какой-то ствол подсолнечника колеблется в нескольких десятках метров. а тут из земли прямо перед тобой выныривает какое-то тело. Перепрыгивает тебя. И вместо ножа какого-то бородатого ребенка Кавказа (ну а кого же еще здесь можно ждать ?!), чувствуешь на своем плечи мягкую кошачью лапу. Кот так несколько раз высаживал других ребят. Были напряженные воспитательные беседы", - вспоминает ветеран.

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Военный рассказал, что боевой товарищ переезжал с ним Красногоровка-вторая линия-Пески-Черкасское.

"Тяжело было следить за ним, когда уже лежал в госпитале. Люди помогли и держали у себя, лечили в ветклници. А потом звонили и с сожалением говорили, что кот не привык к квартирам, воет, хочет на улицу", - добавил военный.

Впоследствии боевой кот переехал жить к родителям военного.

"Надеюсь ты заценил, что жил как мечта, почти каждого ветерана эпической войнуху. И пусть не обошлось без кошачьего ПТРС. В тыловом селе оказалось море котов. В Песках, до Донецка, их может было с 2 десятка. Все самки и территории разделены, всем наплевать на какие твои заслуги перед Родиной. Сначала выгребал пинков хорошо - на днях не выходил на улицу и лишний раз не маячил в окне. Мир снова оказался суровым за какие-то ожидания и желания отдохнуть в тылу.

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"Не знаю, какой там кошачий рай будет лучше. Но если ты в аду, то точно знаю, что там ты даешь огня и коточорты просто вынуждены с тобой дружить. Спасибо, братан. Ты был настоящим. Три выстрела в небо", - добавил военный.