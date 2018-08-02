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четверг, 02 августа 2018 07:36

"Сковорода уже разогрета": рассказали про еще одного ликвидированного боевика

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&quot;Сковорода уже разогрета&quot;: рассказали про еще одного ликвидированного боевика
Боевика Ярослава Комиссарова ликвидировали 1 августа. Фото: facebook.com/ukrop.bc

1 августа в зоне проведения Операции объединенных сил ликвидировали очередного боевика. Украинским военным удалось его идентифицировать.

"Двухсотым" стал 20-летний Ярослав Комиссаров из Енакиево, сообщил в Facebook Анатолий Штефан Штирлиц.

Пост опубликовал под хэштегом "#адекватна_відповідь # 200_бригада". Пользователи соцсети бурно отреагировали на еще одного побежденного врага украинских военных.

"Скорее бы они мобилизовались хоть в дивизии", - написал Юрий Великодний.

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Также пользователи посмеялись над боевиком.

"Мрут шо мухи", "Сковорода уже разогрета", "Предателю железобетон" - так прокомментировали украинцы сообщение.

По состоянию на конец июля у боевиков террористической организации ДНР в подвалах находится более 500 россиян, пишут СМИ. От родственников задержанных ждут выкуп. За освобождение требуют от $50 тыс.

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