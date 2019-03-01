Сколько "Градов" имеют боевики на Донбассе

У террористов на Донбассе есть как минимум 22 реактивние системы "Град".
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали системы залпового огня на оккупированной части Донбасса, сообщает УНИАН.
Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Война на Донбассе: каким был февраль для украинских военных
В частности, в районах, неподконтрольных правительству Украины, было зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.
"Грады" зафиксировали вблизи населенного пункта Екатериновка, в 8 км к западу от Луганска.
1 марта на Светлодарском направлении бойцы батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" сбили беспилотный летательный аппарат противника.
Комментарии1