Сколько "Градов" имеют боевики на Донбассе

У боевиков зафиксировали 22 "Града". Фото: "Рубрика"

У террористов на Донбассе есть как минимум 22 реактивние системы "Град".

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали системы залпового огня на оккупированной части Донбасса, сообщает УНИАН.

Миссия продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Минским меморандумом.

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В частности, в районах, неподконтрольных правительству Украины, было зафиксировано вооружение, размещенное с нарушением определенных координат для его отвода.

"Грады" зафиксировали вблизи населенного пункта Екатериновка, в 8 км к западу от Луганска.

1 марта на Светлодарском направлении бойцы батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" сбили беспилотный летательный аппарат противника.