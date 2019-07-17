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среда, 17 июля 2019 07:31

Ситуация резко изменилась. Сообщили хорошие новости из Донбасса

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  16 июля украинские военные не потеряли ни одного бойца. Фото: Подробности
16 июля украинские военные не потеряли ни одного бойца. Фото: Подробности

Прошедшие сутки на Донбассе российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

3 раза - с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает в Facebook штаб ООС.

Сообщается, потерь с украинской стороны нет.

От начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил.

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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал перемещение боевиков с территории России на Донбасс и обратно. С оккупированной станции Квашино в направлении России выехал поезд с 12 вагонами, сообщили об этом в отчете.

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