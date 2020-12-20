Семь обстрелов в сутки: рассказали о провокациях боевиков на Донбассе

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских воинов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Южного. Неподалеку Шумов в сторону украинских позиций стреляли из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб ООС.

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Сообщают также о провокации врага в пригороде Авдеевки: украинские позиции обстреляли из пулеметов. Также поблизости Водяного были зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также в этом районе заметили пролет беспилотника.

Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни украинских воинов, говорят в штабе ООС. Поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 20 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.