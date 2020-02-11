Сейчас на фронте 58-я бригада без пресс-офицера. Должность "заткнули" - военкор

 
Ексклюзивы
1/5
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: экономист назвал риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: экономист назвал риски
Просмотров: 252
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 1296
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1215
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 324
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1062
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2358
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 639
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3024
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2439
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1215
Фото
Все фото
6
3
15
5
4
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Попрощались с погибшим украинским военным
Попрощались с погибшим украинским военным
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Украинские пилоты истребителей покоряют небо, несмотря на циклон
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Видео
Все видео
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Террористы обстреляли жилые кварталы Краматорска
Боевик "Вампир" просит милостыню в Москве и рассказывает о "подвиге"
Боевик "Вампир" просит милостыню в Москве и рассказывает о "подвиге"
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 1215
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 972
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1683
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1017
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1377
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
вторник, 11 февраля 2020 15:24

Сейчас на фронте 58-я бригада без пресс-офицера. Должность "заткнули" - военкор

  Комментировать
Сейчас на фронте 58-я бригада без пресс-офицера. Должность &quot;заткнули&quot; - военкор
"Сейчас на фронте находится 58-я бригада, не имеющая пресс-офицера. Должность "заткнули", - Махов. Фото: Fb/Oleksandr Makhov

В боевых бригадах катастрофическая нехватка пресс-офицеров. В основном эти должности занимают энтузиасты своего дела, которым не все равно.

Пишет журналист Александр Махов в Facebook.

"Это только один из аспектов, почему мы проигрываем информационную войну. Часто за работу с журналистами отвечает только один человек - сопровождает журналистов на передовой, фотографирует, снимает, монтирует, ведет страницу в социальной сети, пишет рапорты и докладные, ходит в наряды и т.д. Это люди, которые понимают важность информационной войны и самостоятельно тянут это направление", - говорит репортер.

И добавляет, что бригад, имеющих преданных своему делу пресс-офицеров, немного. Таких, которые готовы принять журналистов в любой момент и обеспечить работу на фронте.

"Но такие люди увольняются, потому что не получают поддержки - от бригады, от командования, от генштаба, от Минобороны. Это приводит к тому, что должности занимают случайные люди. Например, - прямо сейчас на фронте находится 58-я бригада, которая не имеет пресс-офицера. Должность "заткнули" прикомандированным военнослужащим из военкомата", - пишет Махов.

Объясняет, что этот человек никогда не работал с прессой и не может организовать работу журналистов.

"Такое отношение бригады и этого человека к работе с прессой привело к тому, что журналисты практически не ездят на передовую, где находится эта бригада. Хотя это направление является одним из важнейших на фронте".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович

"Военный институт при КНУ имени Шевченко готовит военных журналистов. Но за эти 6 лет я лично не видел ни одного выпускника в пресс-службе какой-либо бригады. Разве нельзя организовать курсы для гражданских журналистов и подготовить пресс-офицеров в бригады. Тем более, что есть журналисты, которые готовы подписывать контракт и идти в пресс-службы. Но нет. В том, что мы проигрываем информационную войну, виноваты военкоры, которые снимают войну как-то не так", - подытожил журналист.

Майору ВСУ объявили строгий выговор за негативные сообщения в Facebook о президенте Зеленском. Фото соответствующего приказа командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сирского опубликовал блогер и участник АТО Александр Погребисский.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сейчас на фронте 58-я бригада без пресс-офицера. Должность "заткнули" - военкор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Gelandewagen разрабатывали для армии шаха

Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki

В Канаде написали о голоде украинцев

Наследство легендарной певицы $20 млн разделили братья с матерью

"Времена вышитых рубашек и горилки прошли" - организовали революционную партию

Создали общество для защиты языка

Теория двуязычия нации - абсурд

Ватикану предоставили суверенитет

Коровы помогают лечить диабет

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 27974
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 25434
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 16840
Гороскоп на 10-16 февраля: кому удастся хорошо заработать, а кому - влюбиться
Гороскоп на 10-16 февраля: кому удастся хорошо заработать, а кому - влюбиться
 Просмотров: 10980
Подростки работали в виртуальной порностудии
Подростки работали в виртуальной порностудии
5
 Просмотров: 10954
Донбасс
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
6
 Просмотров: 153
Телеканал для оккупированного Донбасса будет запускать россиянин
Телеканал для оккупированного Донбасса будет запускать россиянин Просмотров: 396
"Маскируются и готовят войска": боевики активно препятствуют работе ОБСЕ
"Маскируются и готовят войска": боевики активно препятствуют работе ОБСЕ Просмотров: 162
Сообщили хорошие новости Донбасса
Сообщили хорошие новости Донбасса
 Просмотров: 1575
Сообщили новости о ситуации на Донбассе
Сообщили новости о ситуации на Донбассе Просмотров: 297
Больше всего комментируют
8
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
2
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
2
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
1
Коронавирусом заразились 40 тыс. человек. Скончались 908
Голосов: 5694
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua