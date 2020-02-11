Сейчас на фронте 58-я бригада без пресс-офицера. Должность "заткнули" - военкор

"Сейчас на фронте находится 58-я бригада, не имеющая пресс-офицера. Должность "заткнули", - Махов. Фото: Fb/Oleksandr Makhov

В боевых бригадах катастрофическая нехватка пресс-офицеров. В основном эти должности занимают энтузиасты своего дела, которым не все равно.

Пишет журналист Александр Махов в Facebook.

"Это только один из аспектов, почему мы проигрываем информационную войну. Часто за работу с журналистами отвечает только один человек - сопровождает журналистов на передовой, фотографирует, снимает, монтирует, ведет страницу в социальной сети, пишет рапорты и докладные, ходит в наряды и т.д. Это люди, которые понимают важность информационной войны и самостоятельно тянут это направление", - говорит репортер.

И добавляет, что бригад, имеющих преданных своему делу пресс-офицеров, немного. Таких, которые готовы принять журналистов в любой момент и обеспечить работу на фронте.

"Но такие люди увольняются, потому что не получают поддержки - от бригады, от командования, от генштаба, от Минобороны. Это приводит к тому, что должности занимают случайные люди. Например, - прямо сейчас на фронте находится 58-я бригада, которая не имеет пресс-офицера. Должность "заткнули" прикомандированным военнослужащим из военкомата", - пишет Махов.

Объясняет, что этот человек никогда не работал с прессой и не может организовать работу журналистов.

"Такое отношение бригады и этого человека к работе с прессой привело к тому, что журналисты практически не ездят на передовую, где находится эта бригада. Хотя это направление является одним из важнейших на фронте".

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"Военный институт при КНУ имени Шевченко готовит военных журналистов. Но за эти 6 лет я лично не видел ни одного выпускника в пресс-службе какой-либо бригады. Разве нельзя организовать курсы для гражданских журналистов и подготовить пресс-офицеров в бригады. Тем более, что есть журналисты, которые готовы подписывать контракт и идти в пресс-службы. Но нет. В том, что мы проигрываем информационную войну, виноваты военкоры, которые снимают войну как-то не так", - подытожил журналист.

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