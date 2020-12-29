СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР

Фото: СБУ

СБУ перекрыла финансирование террористов ДНР через незаконные поставки фармацевтической продукции.

Главари ДНР и связанные с ними коммерсанты заказывали продукцию. Организаторы регистрировали фиктивные фирмы на подконтрольной территории Украины и в соседних государствах. Фирмы заключали между собой фальшивые внешнеэкономические контракты. За ними фармацевтическую продукцию отправляли транзитом через Россию в третьи страны.

Из РФ продукцию через неподконтрольные пограничные пункты перевозили коммерсантам из Донецка.

В 2020 году фигуранты осуществили поставки почти 40 млн грн.

СБУ установила, что дельцы выигрывали тендеры от ДНР. Платили деньги в бюджет террористической организации.

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В пункте пропуска "Сеньковка" на Черниговщине задержали грузовик с фармацевтической продукцией на 3 млн грн. По адресам фиктивных фирм в Харькове и Николаеве прошли обыски. Изъяли компьютерную технику, документы и печати. Они подтверждают противоправную деятельность.

Виришуетьcя вопрос об объявлении о подозрении фигурантам дела. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 12 лет.

Контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб. Трое из них - при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.