СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ

Служба безопасности Украины допросила боевика ЛНР, который разведывал позиции Вооруженных сил под видом разминирования.

Оказалось, что задержанный имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение, информирует пресс-служба СБУ

"Злоумышленник является участником одного из подразделений 6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР. Задержанный по паспорту Андрей Косяк - выходец из Алчевска, бывший уголовник. Его подозревают в совершении умышленного убийства в 2010 году", - говорится в сообщении .

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В 2014 году злоумышленник вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Далее служил в минометному взводе и участвовал в сопротивлении силам АТО\ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение Специального центра контроля и координации прекращении огня. Носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на этой территории и еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируют открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 октября во время общего заседания ТКГ российские боевики устроили провокацию. Оперативная группа ВСУ задержала боевика. Им оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года. У него изъяли оружие и боеприпасы.