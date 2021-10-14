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четверг, 14 октября 2021 15:58

СБУ допросила боевика ЛНР: на его телефоне есть видео обстрела позций ВСУ
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Служба безопасности Украины допросила боевика ЛНР, который разведывал позиции Вооруженных сил под видом разминирования.

Оказалось, что задержанный имеет криминальное прошлое. Ему объявили подозрение, информирует пресс-служба СБУ

"Злоумышленник является участником одного из подразделений 6 отдельного мотострелкового козачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР. Задержанный по паспорту Андрей Косяк - выходец из Алчевска, бывший уголовник. Его подозревают в совершении умышленного убийства в 2010 году", - говорится в сообщении .

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В 2014 году злоумышленник вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Далее служил в минометному взводе и участвовал в сопротивлении силам АТО\ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Допросили боевика ЛНР, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. Фото: СБУ
Допросили боевика ЛНР, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. Фото: СБУ
Допросили боевика ЛНР, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. Фото: СБУ
Допросили боевика ЛНР, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. Фото: СБУ
Допросили боевика ЛНР, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования. Фото: СБУ

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами, военный билет и удостоверение Специального центра контроля и координации прекращении огня. Носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку не имел права находиться на этой территории и еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируют открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

13 октября во время общего заседания ТКГ российские боевики устроили провокацию. Оперативная группа ВСУ задержала боевика. Им оказался гражданин РФ Андрей Косяк 1978 года. У него изъяли оружие и боеприпасы.

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14
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