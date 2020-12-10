С начала перемирия на Донбассе погибли четверо военных

На Донбассе погибли четверо военных. Фото: Украинская правда

Четверо украинских военнослужащих с начала перемирия на Донбассе погибли, еще 15 получили ранения.

Вооруженные формирования РФ на Донбассе осуществили 309 обстрелов позиций украинских военных, заявил заместитель Постоянного представителя Украины в ОБСЕ при международных организациях Игорь Лоссовский, пишет "Укринформ".

Несмотря на ощутимый прогресс в имплементации договоренности о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня, Российская Федерация продолжает вооруженные провокации, в том числе путем открытия прицельного огня.

"В целом за период с 27 июля по 29 ноября 2020 года позиции Вооруженных сил Украины вблизи 43 жилых районов Донецкой и Луганской областей были обстреляны 309 раз", - отметил Лоссовский.

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Напомним, президент Украины Владими Зеленский обвинил Россию в блокировке мира на Донбассе.