Рулет с опарышами: показали отвратительную российскую гумпомощь для Донбасса

Жительница Донбасса нашла опарышей в российской гумпомоще. Фото: Facebook

Жительница временно оккупированной территории Донбасса получила российскую гумпомощь с опарышами.

Личинки были в рулете, который судя по всему, был уже испорчен. Соответствующие снимки опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

"Вот только вчера была встреча Суркова и чиПушилина со словами поддержки оккупационной власти российской pedeрациею и уже сегодня на Донбассе получили гуманитарную помощь. Конечно, "русские братья" волнуются за жителей Донбасса и поставляют с продуктами питания высококалорийный белок. Как говорится - два в одном ", - прокомментировал Анатолий Штефан.

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В оккупированной Донецкой области вдвое поднимают цены на хлеб. Теперь хлеб будет недоступен для безработных и пенсионеров.