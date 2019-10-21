Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников

На фото - REX 1 - разработка российского концерна "Калашников". Фото: https://www.facebook.com/backandalive

Электромагнитные ружья подавляют сигнал навигации и связи дронов.

Таким образом за месяц на передовой потеряли 4 украинских БПЛА. Об этом пишет фонд "Повернись живим" в Facebook.

Электромагнитные ружья подавляют сигнал навигации и связи беспилотника. Они глушат сигнал или притягивают его к себе. За месяц на передовой таким образом потеряли 4 украинских дрона.

За годы войны фонд "Повернись живим" передал на фронт более 100 коптеров. Стоимость одного DJI Mavic 2 Zoom - около 33 тыс. грн.

Помочь обеспечить ими украинскую армию можно здесь.

На оккупированной террористами территории Донецкой и Луганской областей зафиксировали две колонны грузовиков из России.