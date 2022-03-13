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воскресенье, 13 марта 2022 12:44

Спецтема: Война России против Украины

Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
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12 марта оккупационные войска РФ совершили 49 обстрелов по территории Луганщины.

В результате обстрелов есть погибшие и раненые, среди которых трое несовершеннолетних детей, сообщает Национальная полиция. Их доставили в больницу.

"Враг повредил многоэтажные и частные дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Попасной, Приволье и Золотом. В некоторых домах из-за обстрелов начались пожары. Под артиллерийский обстрел россиян попали три общеобразовательные школы, больница и торговый центр в городе Северодонецк. Там и в Лисичанске вражеским огнем повреждены газопроводы", - говорится в сообщении.

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Фото: Национальная полиция

Утром 13 марта оккупационные войска обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, где в укрытии находились жители города. Снаряд также попал в одно из помещений полиции Луганщины.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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