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четверг, 24 февраля 2022 14:46

Россияне из "Градов" и минометов накрыли Донецкую область: есть жертвы
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Российские войска из "Градов" обстреляли Новоселовку Вторую Мирненской военно-гражданской областной администрации в Донецкой области.

Два дома разрушены, еще восемь – повреждены, сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Есть пострадавшие, повреждена фильтровальная станция.

"Россияне попали в здание фильтровальной станции Часовоярского регионального производственного управления КП "Компания "Вода Донбасса"", в поселке Новолуганское и в трубу газоснабжения. В результате обстрела пострадал мужчина 1961 года рождения, его доставили в Бахмутскую больницу", - говорится в сообщении.

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Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Враг из минометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливает поселок Нью-Йорк. Новолуганское частично находится без водо- и газоснабжения.

"Подтверждена также информация о двух погибших: в поселке Покровское Мариупольского района. Там же поврежден жилой дом", - добавил Кириленко.

Российские войска обстреляли микрорайон Восточный в Мариуполе. Информации о жертвах пока нет. Также обстреляли город Угледар. В частности, оккупанты попали в районную больницу, есть жертвы и пострадавшие.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.

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