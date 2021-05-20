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четверг, 20 мая 2021 07:59

Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах

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Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах
19 мая прошло на фронте без боевых потерь. Фото: пресс служба 93-й ОМБр Холодный Яр

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня.

19 мая у Талаковки Донецкой области противник открывал огонь из подствольных гранатометов. Вблизи Авдеевки россияне били со станковых противотанковых гранатометов, сообщили в пресс-служба операции Объединенных сил.

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Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Накануне, 18 мая, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 196 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 37 - на Луганщине.

От 22 июля 2020 года, когда договорились о перемирии с 27 июля, и до настоящего времени СММ на Донбассе было не менее 28 771 нарушения.

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13 мая на Донбассе погиб сержант Павел Колесник с 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.

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