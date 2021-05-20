Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня.
19 мая у Талаковки Донецкой области противник открывал огонь из подствольных гранатометов. Вблизи Авдеевки россияне били со станковых противотанковых гранатометов, сообщили в пресс-служба операции Объединенных сил.
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Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
Накануне, 18 мая, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине зафиксировала 196 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 37 - на Луганщине.
От 22 июля 2020 года, когда договорились о перемирии с 27 июля, и до настоящего времени СММ на Донбассе было не менее 28 771 нарушения.
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13 мая на Донбассе погиб сержант Павел Колесник с 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Вследствие снайперского обстрела получил пулевое ранение несовместимо с жизнью.
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