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воскресенье, 21 июля 2019 06:30

Россия завезла на Донбасс новые группы снайперов

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Россия завезла на Донбасс новые группы снайперов
Россия бросила на Донбасс снайперов. Фото: РБК

На Донбасс снова перебросили российских снайперов, в связи с чем украинская армия несет больше потерь.

Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур, сообщает главное управление разведки Минобороны Украины.

"Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных в т.ч. снайперскими винтовками иностранного производства", – сообщили в разведке.

Одновременно принимаются меры по недопущению разоблачения высшего офицерского состава ВС РФ, которые проходят службу в органах военного управления "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ" за счет усиления их охраны подразделениями специального назначения.

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Напомним, что 21 июля на Донбассе начинается "хлебное перемирие" - бессрочный запрет на любое ведения огня.

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