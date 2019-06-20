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четверг, 20 июня 2019 14:58

Россия пробила очередное дно: собрали 120 фейков о малайзийском Boeing

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EUvsDisinfo собрал и обнародовал 120 фейков, которыми Россия пытается уйти от ответственности.

"Прокремлевская дезинформация, похоже, не имеет границ. В российской войне с правдой ни тема не является табу. Но даже в этом случае среди бесконечной паутины лжи и искажений кампания дезинформации, связанная с взбитым Россией рейсом MH17 Малайзийских авиалиний - преступлением, унесшем 289 невинных жизней, - выделяется своей порочностью", - сообщает "ЕС против дезинформации".

Самолет, который сбили российские боевики, разорвался в воздухе. Обломки и тела погибших падали во двор местных жителей.

Автор: ТСН
  Схема сбивания самолета МН 17 с российской ЗРК Бук
Схема сбивания самолета МН 17 с российской ЗРК Бук

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"Дезинформация варьируется от кричащих оскорблений памяти об умерших - утверждений, мертвые тела не выглядели "свежими " и были загружены на самолет до его вылета из Амстердама - до удивительных заговоров, вроде того, что MH17 был на самом деле бортом MH370, который загадочным образом исчез в южной части Тихого океана несколькими месяцами раньше", - отмечает EUvsDisinfo.

Россия сначала подтвердила сбивание самолета, но когда оказалось, что террористы сбили Пассажирский Boeing, обвинила Украину. Эксперты утверждают, что дезинформация нацелена на то, чтобы уйти от ответственности за убийство людей.

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"Когда это не сработало, перед лицом серьезных доказательств, тщательно собранных международными следователями и независимыми журналистами, российская дезинформационная машина обратилась к испытанным нарративам, ссылаясь на русофобию (Россию демонизируют, обвиняя в уничтожении MH17), моральное превосходство (Россия не могла сбить рейс MH17 из-за нравственных требований своей власти), релятивизация правды (маловероятно, что правда о сбивания MH17 будет вскоре найдена) и встречные обвинения (следователи молчали после новых российских претензий по MH17) ", - говорят аналитики.

Эксперты отметили, что российские власти после обнародования имен подозреваемых назвали доказательства фейком. А имена подозреваемых - случайными данными из соцсетей. О ракете, которой сбили самолет, Россия заявила, что они изготавливаются исключительно в Украине.

17 июля 2014 года около 16:00 на высоте 10 тыс. м над Донецкой областью с радаров исчез самолет Boeing-777 "Малазийских авиалиний". Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпура.

На борту все погибли. Это 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет взорвался в воздухе. Его обломки и тела пассажиров разбросало на расстоянии 15 км в селе Грабово неподалеку Тореза Донецкой области.

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