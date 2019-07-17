Россия перебросила на Донбасс подразделения снайперов

Россия перебросила на Донбасс дополнительные враждебные снайперские подразделения. Фото - topwar.ru

Россия перебросила на Донбасс дополнительные снайперские подразделения.

Это делают в том числе для психологического воздействия на украинских военных, сообщается на сайте Информационно-аналитического центра Нацбезопасности.

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"Командование российско-оккупационных войск принимает меры для усиления психологического воздействия на военнослужащих украинских силовых структур. Речь идет об увеличении потерь личного состава в передовых подразделениях Объединенных сил за счет переброски с территории РФ на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях дополнительных снайперских подразделений, вооруженных винтовками иностранного производства", - говорится в сообщении.

Также враг принимает меры, чтобы не допустить разоблачения высшего офицерского состава Вооруженных сил РФ, что проходит службу в органах военного управления в ЛДНР. Их охрану усилили подразделениями специального назначения.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал перемещения боевиков с территории России на Донбасс и обратно. С оккупированной станции Квашино в направлении России выехал поезд с 12 вагонами. А у оккупированного населенного пункта Маныч в Донецкой области обнаружили грузовик, ехавший по дороге в направлении России. При этом в том районе нет официальных пропускных пунктов.