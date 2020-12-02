Россия блокирует. Заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу не произойдет

Заседание ТКГ по Донбассу на этой неделе не будет. Фото: Левый берег

На этой неделе не состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

От Российской Федерации до сих пор не пришел ответ, сообщил представитель украинской делегации Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов.

В связи с этим Украина будет требовать проведения встречи и выполнение всех договоренностей, которые приняли на "нормандской встрече".

Представитель делегации Украины Сергей Гармаш убежден, что РФ вообще не нужны переговоры по стабилизации ситуации на Донбассе. Также для Путина не важны собрания "нормандской четверки".

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Ранее, глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы российская сторона блокирует все инициативы Киева, кроме соглашения о перемирии.