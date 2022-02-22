Российский МИД объяснил, в каких границах "признали" так называемые ЛДНР

 
Ексклюзивы
1/5
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 153
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 9685
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2251
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3699
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 810
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
"Армию Украины не просто победить. Гражданские могут присоединиться к партизанской войне" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1656
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
Просмотров: 486
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1287
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1359
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8604
Фото
Все фото
7
4
14
15
3
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
Российские оккупанты обстреляли Зайцево из минометов: двое погибших
От обстрела боевиков погиб мирный житель
От обстрела боевиков погиб мирный житель
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Оккупанты повредили более ста домов у линии разграничения на Донбассе
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Видео
Все видео
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
В результате обстрелов оккупантов остановилась Луганская ТЭС
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрелы
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Опубликовали видео обстрела, под который попали нардепы и иностранные журналисты
Интервью
1/5
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 639
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 1989
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1071
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2376
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2421
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 576
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
вторник, 22 февраля 2022 14:06

Российский МИД объяснил, в каких границах "признали" так называемые ЛДНР

  Комментировать
Российский МИД объяснил, в каких границах &quot;признали&quot; так называемые ЛДНР
В МИДе говорят о признании в рамках ОРДЛО. Фото: ТАСС

В МИД РФ говорят, что псевдореспублики признают в пределах оккупированных районов Донбасса.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

"Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет властные полномочия и юрисдикцию", - сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос о границах признания Россией так называемых ЛДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На оккупированных территориях Путин будет строить военные базы

Российские источники представляют противоречивую информацию об обстоятельствах "признания".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с земляками Леонид Калашников сказал, что так называемые ЛДНР не будут признавать в пределах Донецкой и Луганской областей Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия признала так называемые ЛНР и ДНР в тех пределах, в которых эти формирования провозгласили себя в 2014 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Российский МИД объяснил, в каких границах "признали" так называемые ЛДНР». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
февраля

Освободили главную соперницу Януковича - даты

Верховная Рада отстранила президента и назначила внеочередные выборы – этот день в истории

Самое читаемое
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 9 Просмотров: 21646
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники
Из Крыма в Херсон идут колонны российской военной техники 1 Просмотров: 20556
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат
Из Украины вылетели 60 чартеров преимущественно с представителями ОПЗЖ - депутат Просмотров: 16902
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 13420
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 11961
Донбасс
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
Боевики обстреливают Счастье: летит в многоэтажки, горят трансформаторы
 1 Просмотров: 1719
Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан
Введение российских войск в ОРДЛО грозит полномасштабной войной - Земан Просмотров: 1341
Госдума РФ проголосовала за признание так называемых ЛДНР и ратифицировала "договор о дружбе"
Госдума РФ проголосовала за признание так называемых ЛДНР и ратифицировала "договор о дружбе" Просмотров: 729
Террористы взялись пугать Украину нападением
Террористы взялись пугать Украину нападением Просмотров: 1620
Украина, ОБСЕ и "нормандская четверка" будут искать новый формат переговоров по Донбассу
Украина, ОБСЕ и "нормандская четверка" будут искать новый формат переговоров по Донбассу Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
6
"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на 7% - SOCIS
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Россия хочет уничтожить Украину - Резников рассказал о целях Кремля
Голосов: 12713
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть