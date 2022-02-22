Российский МИД объяснил, в каких границах "признали" так называемые ЛДНР

В МИДе говорят о признании в рамках ОРДЛО. Фото: ТАСС

В МИД РФ говорят, что псевдореспублики признают в пределах оккупированных районов Донбасса.

Об этом говорится в официальном заявлении министерства.

"Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет властные полномочия и юрисдикцию", - сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на вопрос о границах признания Россией так называемых ЛДНР.

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Российские источники представляют противоречивую информацию об обстоятельствах "признания".

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с земляками Леонид Калашников сказал, что так называемые ЛДНР не будут признавать в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Россия признала так называемые ЛНР и ДНР в тех пределах, в которых эти формирования провозгласили себя в 2014 году.