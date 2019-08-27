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Российские вертолеты заметили на границе РФ с оккупированным Донбассом

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Российские вертолеты заметили на границе РФ с оккупированным Донбассом
Вертолеты летали вдоль границы. Фото: livejournal.com

Четыре вертолета зафиксировали наблюдатели ОБСЕ вдоль неподконтрольной части украинско-российской границы 20, 21 и 26 августа.

"20 августа в 09.46 над КПП "Донецк" был замечен замаскированный вертолет типа Ми-8/Ми-17. Вертолет прибыл с востока и продолжал лететь в северном направлении. 21 августа в 9.57 над КПП "Гуково" наблюдался вертолет Ми-8, который летел с севера в восточном направлении", - говорится в отчете миссии.

Вертолет темно-зеленого цвета, летевший с востока в северо-восточном направлении над КПП "Гуково", был замечен 26 августа в 10.34.

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"В тот же день в 13.02 был замечен еще один вертолет. Он прибыл с того же направления, что и предыдущий, и имел те же цвета", - говорится в отчете.

Все вертолеты находились в воздушном пространстве Российской Федерации, сообщили в миссии.

26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил.

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