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четверг, 10 июня 2021 08:44

Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов

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Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов
Оккупанты трижды обстрялы украинцев с тяжелого оружия. Потерь нет. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины.

"В районе Новотошковское вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Раевка украинские военные заметили вражеский беспилотник "Орлан-10". Аппарат пересек линию разграничения. Его уничтожили средствами РЭБ.

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Сегодня утром противник уже успел обстрелять Новгородское со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

СБУ разоблачила мастерскую, в которой подделывали документы для боевиков ДНР. Услугами легализации воспользовались фигуранты украинского санкционного списка.

Бизнес по подделке документов организовала жительница Днепра. С помощью фальшивок преступники оформляли статус переселенца. Чаще всего в паспорта вклеивали новые фотографии, а на обороте ставили поддельную печать Государственной миграционной службы

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