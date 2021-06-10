Российские оккупанты били из гранатометов и пулеметов

Оккупанты трижды обстрялы украинцев с тяжелого оружия. Потерь нет. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил российские оккупационные войска трижды нарушили режим тишины.

"В районе Новотошковское вели огонь по нашим позициям из стрелкового оружия. Неподалеку Водяного обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе ООС.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Раевка украинские военные заметили вражеский беспилотник "Орлан-10". Аппарат пересек линию разграничения. Его уничтожили средствами РЭБ.

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Сегодня утром противник уже успел обстрелять Новгородское со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

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