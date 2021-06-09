СБУ ликвидировала подпольную мастерскую по изготовлению фальшивых документов для боевиков

Жительница Днепра наладила фальсификацию документов. Фото: СБУ

СБУ разоблачила мастерскую, в которой подделывали документы для боевиков ДНР.

Услугами легализации воспользовались фигуранты украинского санкционного списка, сообщает пресс-центр СБУ.

Бизнес по подделке документов организовала жительница Днепра. С помощью фальшивок преступники оформляли статус переселенца.

Чаще всего в паспорта вклеивали новые фотографии, а на обороте ставили поддельную печать Государственной миграционной службы

"Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта. По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время около 20 человек получили возможность легализоваться на территории Украины", - говорится в сообщении.

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У организатора схемы изъяли поддельные документы, печати и штампы государственных органов. Ей сообщили о подозрении.

На Харьковщине разоблачили мошенников, которые отбирали квартиры у одиноких. Действовали преступники на территории области с 2018 года. В состав группы входили 43-летний безработный, 69-летний пенсионер, который работает сторожем в детском саду, и 40-летняя безработная женщина.