Российские наемники накрыли огнем украинских военных

С начала суток на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня.
Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.
В направлении Водяного, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.
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У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.
Обо всех нарушениях со стороны оккупантов проинформировали представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин.
10 августа на Донбассе российские оккупанты обстреливали наших бойцов из автоматических станковых гранатометов.
Ранили трех военных. Один из них, Алексей Кайданович, умер в больнице. Состояние двух других бойцов удовлетворительное.
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