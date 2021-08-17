Российские наемники накрыли огнем украинских военных

Боевики ранили украинского военного. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня.

Вблизи Причепиловки противник дважды обстрелял наши позиции из стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

В направлении Водяного, что у Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120-го калибра.

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У поселка Пески враг вел огонь из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ.

Обо всех нарушениях со стороны оккупантов проинформировали представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

16 августа российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела боевиков погиб украинский воин. 10 августа на Донбассе российские оккупанты обстреливали наших бойцов из автоматических станковых гранатометов. Ранили трех военных. Один из них, Алексей Кайданович, умер в больнице. Состояние двух других бойцов удовлетворительное.