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суббота, 21 ноября 2020 23:26

РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович

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РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
Арестович напомнил, что украинская сторона предложила обменять пленных до католического Рождества. Фото из открытых источников

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что Россия блокирует переговоры по обмену пленными, разминированию и открытию КПВВ на Донбассе.

"Мы хотим интенсифицировать процесс. Следующая встреча (ТКГ - ред.) должна быть примерно 25-26 ноября. До конца года вообще осталось только два заседания, затем рождественские каникулы - и все", - рассказал чиновник в интервью ТСН.

Арестович напомнил, что украинская сторона предложила обменять пленных до католического Рождества. Такое предложение поддержали ОБСЕ, Франция и Германия, а ответа от России нет, сообщил представитель.

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"О гуманитарном разминировании, которое россияне почти сорвали, уже речь не идет, а мы пытались успеть еще до начала морозов. Представьте, только на линии разграничения 86 кладбищ. Люди ходят туда, а там все заминировано. Из-за нежелания россиян открытие двух новых КПВВ в Луганской области тоже сорвано. В четверг, 19 ноября, мы заявили, что готовы работать 24/7, чтобы вернуть пленных, открыть КПВВ, провести гуманитарное разминирование... К сожалению, и на это ответа нет ", - добавил Арестович.

В этом же интервью Алексей Арестович рассказал о плане "Б" Владимира Зеленского по Донбассу.

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