"Режим тишины" на Донбассе не нарушается: саперы разминируют территорию

На Донбассе продолжается "режим тишины". Фото: 112 Украина

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Подразделения ООС пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"...саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали около четырех гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и ​​полностью отремонтировали 3 из них", - добавлено в сообщении.

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За день до этого в зоне ООС зафиксировали два гранатометных обстрела и инженерные работы наемников РФ.