"Режим тишины" на Донбассе не нарушается: саперы разминируют территорию

 
Ексклюзивы
1/5
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 522
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 234
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 468
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 513
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2646
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2376
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 558
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1341
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2412
Фото
Все фото
10
4
12
13
3
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
Попрощались с погибшим военным Сергеем Поховичем
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
На Донбассе определили лучших артиллеристов ВСУ
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Видео
Все видео
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Бывший конкурент Лукашенко ошарашил заявлением о "гражданской войне" на Донбассе
Путинских боевиков засекли на инженерном оборудовании позиций
Путинских боевиков засекли на инженерном оборудовании позиций
Раскопали курган предков киммерийцев
Раскопали курган предков киммерийцев
Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Стрелковое оружие, гранатомет и мина на позиции: как оккупанты провоцируют воинов ВСУ
Интервью
1/5
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 972
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1764
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 954
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1809
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 774
Колонка
Лілія Дворецька
Лілія Дворецька
18 августа 2020
Просмотров: 288
Ніщо твоє не належить тобі
– Ідеш на змагання з плавання. Крапка, – каже мені 8-річній вожата в дитячому таборі десь під Києвом влітку 1997-го. Попри сльози й ...
среда, 19 августа 2020 00:02

"Режим тишины" на Донбассе не нарушается: саперы разминируют территорию

  Комментировать
&quot;Режим тишины&quot; на Донбассе не нарушается: саперы разминируют территорию
На Донбассе продолжается "режим тишины". Фото: 112 Украина

Боевики не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС).

"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью. С начала текущих суток в полосах ответственности наших боевых бригад в районе выполнения задач нарушения со стороны противника не зафиксированы, на всех участках фронта наблюдалась тишина", - говорится в сообщении пресс-службы штаба.

Подразделения ООС пристально наблюдают за противником и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

"...саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям разминировали около четырех гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 53 найденных взрывоопасных предмета. Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели ООС проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на 27 объектах и ​​полностью отремонтировали 3 из них", - добавлено в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе уже второй день не стреляют - штаб

За день до этого в зоне ООС зафиксировали два гранатометных обстрела и инженерные работы наемников РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Режим тишины" на Донбассе не нарушается: саперы разминируют территорию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 20160
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
Показали животных, сорвавших генетический джекпот
15
 Просмотров: 14085
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
Как жили белорусы под властью Польши - подборка фото
21
 Просмотров: 11997
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
Оккупанты в Крыму начали издавать газету на украинском языке. Крымчане считают, что это провокация
 Просмотров: 8685
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
Из Москвы в Запорожье прибыли 2 самолета со взрывчаткой
 Просмотров: 7470
Донбасс
Независимость – это ответственность за свой выбор
Независимость – это ответственность за свой выбор
 Просмотров: 81
Зеленский назначил Фокина в состав ТКГ
Зеленский назначил Фокина в состав ТКГ Просмотров: 414
Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать
Штепа развесила борды на русском. Уполномоченного по защите государственного языка призывают отреагировать Просмотров: 640
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
Оккупанты дважды за сутки нарушили договоренности
 Просмотров: 126
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
Добровольческие батальоны попытались взять под контроль Иловайск
 Просмотров: 4383
Больше всего комментируют
5
Кузьме дали Героя Украины
3
Кравчук придумал способ общения с оккупированным Донбассом
3
Задержание "вагнеровцев" должно было быть украинской операцией, которая сорвалась после доклада в ОП
2
"Шахтёр" позорно проиграл полуфинальный матч Лиги Европы
1
В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших
Голосов: 9220
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua