Разведение войск с КПВВ "Золотое" откладывается

Войска из Золотого отводить не будут. Фото: Maps

Заместитель председателя Офиса президента Украины Юрий Костюк констатировал отсрочку начала разведения в Золотом Луганской области, которое должно было начаться неделю назад.

"Что касается разведения, совершенно понятны опасения. Более того, я хочу сказать, что сейчас этот вопрос отложен. Чтобы оно состоялось, нужны определенные условия, должно быть постоянное прекращение огня определенное количество дней, которое не состоялось", - сказал Костюк, чиновник заявил в эфире Hromadske.

Вместе с тем, он опроверг опасения, что после отвода украинских войск некому будет обеспечивать безопасность местных жителей.

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К примеру, в Станице Луганской, где силы уже развели, работает украинская полиция и другие правоохранительные органы.

В июне возле Станицы Луганской были разведены войска Вооруженных сил Украины и боевиков. 1 октября Зеленский сообщил, что на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске договорились начать разводить войска в Петровском и Золотом.