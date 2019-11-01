Разведение в Петровском переносят

Накануне, 30 октября Петровское обстреляли российские боевики. Фото: Униан

Разведение в Петровском перенесут из-за обстрелов, совершивших россияне 30 октября.

"Действительно, обстрелы были, и поэтому мы ожидаем пересмотра (даты начала разведения войск в Петровском - Gazeta.ua), потому что мы идем (разводим силы и средства - Gazeta.ua) после 7 дней без обстрелов. Последние обстрелы состоялись 30 числа (октября - Gazeta.ua) ", - заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, пишет Униан.

Об отсрочке Загороднюк заявил на совместном брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.

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В Золотом Луганской области практически завершилось разведения войск. Об этом сказал министр обороны Андрей Загороднюк на брифинге с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой и министром иностранных дел Вадимом Пристайко в Киеве.