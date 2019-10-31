Разведение сил в Золотом: рассказали о ходе операции

21 украинский военный переместился на новые позиции в рамках разведения сил в Золотом. Фото: Ukrlib

На Донбассе третий день продолжается процесс разведения сил в районе населенного пункта Золотое-4.

По состоянию на 31 октября, на новые позиции переместился 21 украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"Идут третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции", - говорится в сообщении.

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Разведение войск в районе населенного пункта Золотого-4 на Луганщине началось в 12.00 29 октября. Утром об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Штаб операции Объединенных сил опроверг эту информацию, но впоследствии подтвердил ее. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ также подтвердили начало операции.