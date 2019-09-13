Разумков исключил возможность проведения выборов в оккупированных районах

Местные выборы в ОРДЛО нельзя проводить. Фото: "Корреспондент"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков провел встречу с председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.

Во время встречи он заявил, что сейчас рано говорить о местных выборах на оккупированных территорий, передает пресс-служба Аппарата ВР.

Нужно перед выборами обеспечить необходимую безопасность условия, прекращение огня и вывод иностранных войск, восстановления границы между Российской Федерацией и Украиной и контроля за ним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Слуге народа" обнародовали дату местных выборов

"Возвращение украинских пограничников на границу между Украиной и Россией будет способствовать урегулированию конфликта. Пока что с точки зрения демократии, а выборы - это проявление демократии, невозможно обеспечить свободное волеизъявление граждан Украины и деятельность общественных организаций на этой территории", - сказал он.

Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена провести местные выборы на оккупированной части Донбасса. 13 сентября об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.