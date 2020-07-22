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среда, 22 июля 2020 09:32

Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом

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Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Патриоты запустили украинский флаг над так называемой ДНР

Украинские патриоты запустили государственный флаг над территорией оккупированного Донбасса.

Как написал волонтер Влад Иванов на своей странице в Facebook, очередную патриотическую акцию провели благодаря UA:первый и неравнодушным гражданам.

"...в небе над Донецком снова был наш государственный флаг. Как стало известно позже, враг бил по нашему флагу из всего стрелкового. Минут 20 была стрельба. Мы от места запуска уже этого не слышали и с надеждой, что флаг пролетит над Донецком и полетит дальше, поехали домой ", — сообщил Влад.

Он уточнил, что волонтеры готовят "снова флаг над временно оккупированными территориями. Есть желание помочь? Приватбанк 4149 4996 4966 8777 Н.В."

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Ранее волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг в сторону оккупированного Донецка в День Конституции Украины — 28 июня.

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