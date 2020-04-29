Рассказали о состоянии здоровья освобожденных из плена украинцев. Фото: Facebook/Офіс президента України

Состояние здоровья освобожденных из плена 23 украинцев, которые находятся на обсервации в Донецкой области, удовлетворительное, жалоб нет.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на слова заместителя начальника управления - начальника отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александра Педенко на пресс-брифинге в Краматорске.

"У людей, которые были освобождены из плена и находятся у нас в области на обсервации, состояние здоровья удовлетворительное, жалоб на острые респираторные заболевания никто не предъявляет", - сказал он.

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Александр Педенко уточнил, что на этой неделе у них повторно возьмут образцы для ПЦР-исследования на коронавирус.

"И если результаты будут отрицательные, освобожденные лица смогут направляться, куда им нужно", - подчеркнул он.

Освобожденные из плена пророссийских террористических группировок ЛНР и ДНР украинцы получили первые результаты теста на Covid-19.