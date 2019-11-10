Ранили одного бойца: боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня

В результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил.

За прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов был ранен один военный из состава операции Объединенных сил.

9 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток боевики совершили 14 обстрелов:

четыре раза неподалеку Водяного - из минометов калибра 120 мм, пушек БМП-1, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Невельского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; трижды возле Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки - с вооружения БМП-1, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

возле Березовой - из ручных противотанковых гранатометов;

в районе Песков - из минометов калибра 82 мм;

вблизи Гнутового - из минометов калибра 120 мм, СПГ, РПГ и стрелкового оружия;

возле Павлополя - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре обстрела российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север: дважды возле Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганського и Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

9 ноября, в результате обстрелов, ранен один военнослужащий Объединенных сил. С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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