Водителя задержали нацгвардейцы. Фото: ТСН

Пьяный водитель пытался прорваться через блокпост на восточной окраине Мариуполя.

Его задержали бойцы Национальной гвардии, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя чувствовался сильный запах алкоголя. В нарушение требований военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве", - говорится в сообщении.

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Нацгвардийци использовали оружие для предупредительного выстрела. Водитель не отреагировал и военные открыли огонь по колесам.

"Гражданин К. был задержан и ему предоставлено домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь", - добавили в штабе.

24 августа боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военных нет. Сообщается в сводке штаба ООС