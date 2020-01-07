Пьяный боевик устроил массовый расстрел

Боевик устроил расстрел. Фото: Today.ua

На Донбассе один из наемников РФ расстрелял боевиков со своей роты.

"Ночью 6 января, накануне Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует истинное лицо и сущность представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В временно оккупированном населенном пункте Куликово Донецкой обл. произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. Один из боевиков подразделения нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе. Находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного опьянения он расстрелял боевиков со своей роты.

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"Конечно, такую ​​информацию местные и российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины", - добавили в штабе.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.