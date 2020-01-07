Пьяный боевик устроил массовый расстрел

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 792
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 16353
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
5 Просмотров: 3843
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6156
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1836
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26460
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2394
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2232
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2277
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 567
Фото
Все фото
6
3
5
4
6
&quot;Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ...&quot; - умер известный майдановец и ветеран АТО
"Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ..." - умер известный майдановец и ветеран АТО
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
В Станице Луганской разобрали мост
В Станице Луганской разобрали мост
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Освобожденный журналист Асеев снял баннер в свою поддержку
Видео
Все видео
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Украина воюет 2089 дней: что произошло за год на Донбассе
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1557
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2394
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3483
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 819
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1494
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1548
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 12:29

Пьяный боевик устроил массовый расстрел

  Комментировать
Пьяный боевик устроил массовый расстрел
Боевик устроил расстрел. Фото: Today.ua

На Донбассе один из наемников РФ расстрелял боевиков со своей роты.

"Ночью 6 января, накануне Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует истинное лицо и сущность представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В временно оккупированном населенном пункте Куликово Донецкой обл. произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. Один из боевиков подразделения нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе. Находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного опьянения он расстрелял боевиков со своей роты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе

"Конечно, такую ​​информацию местные и российские СМИ никогда не обнародуют, или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины", - добавили в штабе.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пьяный боевик устроил массовый расстрел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 43137
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 37503
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 25398
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 16353
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 15759
Донбасс
Россияне пригнали на Донбасс запрещенное оружие
Россияне пригнали на Донбасс запрещенное оружие Просмотров: 981
На Донбассе получил ранения украинский военный
На Донбассе получил ранения украинский военный Просмотров: 135
"Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим"
"Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим"
 1 Просмотров: 2727
На Донбассе погиб военный из Славуты
На Донбассе погиб военный из Славуты 1 Просмотров: 531
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО Просмотров: 11754
Больше всего комментируют
5
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
4
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
2
"Может даже в морду дать. Но никогда не убил бы человека" - прошел концерт в поддержку задержанных по делу Шеремета
2
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
1
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
Голосов: 5084
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua