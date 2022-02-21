Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье

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Вооруженные формирования РФ 21 февраля обстреляли с оккупированной территории город Счастье в Луганской области.

В результате загорелась и взорвалась заправка, сообщил в Telegram офицер Анатолий Штефан.

Под огнем, кроме Счастья, Врубовка. Люди без коммуникаций, сообщил в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

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"Врубовка без электричества и газа. Люди в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод - 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", - рассказал Гайдай.

Счастье без воды, тепла и света, добавил Гайдай. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе районных электросетей, рабочие покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни.

Теплообеспечение прекращено из-за разбитого коллектора.

По состоянию на 12.00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 20 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.