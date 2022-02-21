Путинские боевики взорвали АЗС в Счастье

Вооруженные формирования РФ 21 февраля обстреляли с оккупированной территории город Счастье в Луганской области.
В результате загорелась и взорвалась заправка, сообщил в Telegram офицер Анатолий Штефан.
Под огнем, кроме Счастья, Врубовка. Люди без коммуникаций, сообщил в Facebook глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы
"Врубовка без электричества и газа. Люди в бомбоубежищах. Повреждены жилые дома. Поврежден газопровод - 200 потребителей без газоснабжения. Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", - рассказал Гайдай.
Счастье без воды, тепла и света, добавил Гайдай. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор. Также обстрел в районе районных электросетей, рабочие покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни.
Теплообеспечение прекращено из-за разбитого коллектора.
По состоянию на 12.00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз обстреляли позиции ВСУ. Из них 20 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В результате обстрелов получил ранение один украинский военный.
Комментарии