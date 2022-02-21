Оккупанты с новой силой накрыли огнем позиции ВСУ. Имеем раненого

По состоянию на 12.00 21 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз обстреляли позиции ВСУ.

В результате обстрелов ранен один украинский военный, сообщил на брифинге начальник пресс-службы Объединенных сил Павел Ковальчук, сообщает Gazeta.ua.

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"Один военнослужащий получил ранение и доставлен в лечебное учреждение", - сообщил Ковальчук.

Уточнил, что оккупанты в 20 случаях применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Враг, в частности, обстреливал Станицу Луганскую.

По состоянию на утро, 21 февраля, в штабе ООС сообщали о восьми вражеских обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Под огонь артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм дважды попала Талаковка. Из минометов калибра 120 мм враг бил по Пищевику, дважды по Водяному и Красногоровке. Из артиллерии калибра 152 мм оккупанты накрыли Мемрик и Станицу Луганскую. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.