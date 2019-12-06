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пятница, 06 декабря 2019 07:30

Путинские боевики палят из минометов: как прошли сутки на Донбассе

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Путинские боевики палят из минометов: как прошли сутки на Донбассе
Российские боевики на Донбассе обстреливают позиции украинских военных. Фото - Прямой

5 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП, сообщили в штабе ООС.

Под обстрел попали позиции украинских военных вблизи 6 населенных пунктов. Горячее было поблизости Широкино и в районе Крымского. Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска дважды вели огонь по позициям ОС неподалеку Авдеевки. Сначала враг совершил мощный обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Зафиксировано 23 взрыва. Во втором случае противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет.

В ноябре российский агрессор продолжал терять личный состав. В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

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Дата
06
декабря

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