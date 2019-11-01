Путинские боевики не прекращают обстрелы

31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - получил боевое травмирование, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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С минометов, гранатометов и пулеметов обстреляли поселок Крымское Луганской области, из минометов били по Новотошковском в Донецкой области. Всего под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 12 населенных пунктов. Кроме тяжелого оружия, враг применял и меньшего калибра.
С начала сегодняшнего дня противник обстрелял наши позиции возле Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. О потерях с нашей стороны не сообщается.
На Донбассе третий день продолжается процесс разведения сил в районе населенного пункта Золотое-4. По состоянию на 31 октября, на новые позиции переместился 21 украинский военный.
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