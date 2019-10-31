Путин готов к саммиту "нормандской четверки"

По его словам, подобные саммиты, не должны вести "к пустым разговорам". Фото из открытых источников.

Президент России Владимир Путин готов к саммиту лидеров стран "нормандской четверки".

Об этом он сообщил по итогам совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште, передает "lb.ua".

Однако, по словам Путина, такие встречи должны быть хорошо подготовлены.

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"Что касается встречи в нормандском формате: мы всегда готовы к проведению любых встреч, в том числе в нормандском формате, лишь бы они были хорошо подготовлены и не вели к пустым разговорам, а заканчивались бы конкретным результатом, который пойдет на пользу, урегулированию в целом", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли встреча в ноябре.

Зеленский и Путин до конца ноября могут встретиться в рамках переговоров "нормандского формата". Точную дату проведения утвердили еще не все участники, сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.