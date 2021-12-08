Путин дурак, если считает войну в Украине легкой прогулкой: что пишет мир о встречах президентов США и РФ

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали в мировых средствах массовой информации о видеоразговоре президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдене с Владимиром Путиным, состоявшейся вечером 7 декабря.

"Байден предупреждает Путина о сильном ответе на фоне страха по поводу вторжения в Украину", BBC, Великобритания

Во время разговора Байден выразил обеспокоенность по поводу скопления российских войск возле украинских границ и призвал Путина к деэскалации напряженности. Глава России сказал, что не будет нападать. В то же время он обвинил Украину в провокации и добивался гарантий не расширения НАТО на восток и отказ Альянса от размещения оружия "у границ России".

После звонка советник США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена готовит конкретные решительные ответы в течение следующих недель, если таковые понадобятся. Они включают экономические санкции, дополнительное размещение войск в странах НАТО в регионе и оборонное оружие для Украины.

Салливан отказался сказать, какими могут быть экономические последствия. Но назвал "Северный поток-2" "рычагом влияния" для США и союзников.

"Если Путин хочет видеть газ в трубопроводе, то может не захочет рисковать вторжением в Украину", - заявил он.

Если Путин хочет видеть газ в трубопроводе, то не рискнет вторжением в Украину

Ранее американские чиновники договорились с Германией о закрытии еще не введенного в эксплуатацию газопровода в случае вторжения.

Другие возможные действия включают ограничение по конвертации российского рубля в иностранные валюты и отключение России от глобальной финансовой платежной системы SWIFT.

Автор: Reuters Во время видеовызова Байдена из Белого дома сопровождали госсекретарь Энтони Блинкен и другие чиновники администрации президента США

Видеовызов провели по защищенной связи. Ее никогда не использовали раньше. Путин говорил из своей резиденции в Сочи, а Байден - из Белого дома.

"Если российское вторжение произойдет, то оно будет масштабным. Россия находится в лучшей ситуации для этого с 2014 года в экономическом, политическом и военном смысле. Это не значит, что вторжение будет, но для этого сейчас есть меньше ограничений", - говорит эксперт Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Путин заявил, что Россия не несет ответственности за эту напряженность, потому что это НАТО предпринимает "опасные попытки захватить украинскую территорию и наращивать ее военный потенциал" на российских границах, сообщил Кремль.

"Россия серьезно заинтересована получить надежные гарантии, закрепленные в документах, чтобы исключить расширение НАТО на восток и размещение в соседних с ней странах систем наступательных вооружений", - говорится в сообщении.

Байден не дал никаких гарантий ограничения расширения НАТО

Белый дом сообщил, что президент Байден не дал никаких гарантий ограничения расширения НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил: хотя переговоры не принесли сенсаций, он благодарен президенту Байдену за непреклонную поддержку.

Киев говорит, что Москва может планировать военное наступление в конце января. Американские чиновники говорят: пока не ясно, принял ли Путин окончательное решение.

Автор: Reuters Путин присоединился к встрече из-за видеосвязи с Сочи

Байден и Путин в последний раз лично встречались в Швейцарии в июне, но не добились прогресса, кроме согласования отправить своих послов назад и начать диалог о контроле над ядерным оружием.

В понедельник Белый дом заявил, что лидеры США, Великобритании, Франции, Германии и Италии сформировали общую стратегию "нанесения значительного и серьезного ущерба российской экономике", если Россия вторгнется. Байден снова поговорил с четырьмя европейскими лидерами после разговора с Путиным.

Значительная часть недавнего наращивания российской армии приходится на Крым, который Россия аннексировала в Украине в 2014 году. Войска также сплочены на территории Донецкой и Луганской областей, части которых контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты.

"США потребуют закрыть "Северный поток-2", если Россия нападет на Украину", The Financial Times, Великобритания

Официальные лица в Соединенных Штатах заявляют, что получили заверения Германии: "Северный поток-2" перекроют, если Россия вторгнется в Украину.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Германия готова принять участие в серьезных действиях против России, если Москва нападет на Украину. Вашингтон уже приступил к "интенсивным консультациям" с Берлином.

Угроза закрытия российского газопровода включена в пакет мер США, содержащий также запрет на конвертацию рублей в доллары и санкции против олигархов.

Если США введут санкции, никто не сможет вести дела с "Северным потоком-2" из-за страха попасть под них.

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Будущий вицеканцлер Германии Роберт Габек заявил, что газопровод еще не сертифицирован, и, пока идет проверка, продолжается его "политическое обсуждение".

"Байден угрожает Путину "строгими санкциями", Тagesschau, Германия

Президент Байден пригрозил Путину "строгими экономическими санкциями" в случае нападения на Украину. Белый дом заявил после двухчасового видеоразговора, что глава Белого дома выразил "глубокую обеспокоенность Америки и европейских союзников относительно возможной военной эскалации".

Путин принял участие в разговоре, чтобы заставить Байдена гарантировать, что Украина никогда не присоединится к Североатлантическому альянсу. Киев давно стремится к членству. Союзники из США и НАТО перед переговорами ясно дали понять, что такой гарантии не будет.

Россия отправила дополнительные танки и снайперов на линию соприкосновения украинской армиеи и боевиков, чтобы спровоцировать встречный огонь и создать повод для атаки

За несколько часов до саммита Украина обвинила Россию в отправлении дополнительных танков и снайперов на линию соприкосновения украинской армии и боевиков, чтобы спровоцировать встречный огонь и создать повод для атаки.

Колонка Дэвида Игнатиуса "Путин на краю пропасти возле границ Украины", The Washington Post, США

Опасное противостояние вокруг Украины идет после виртуальной встречи Путина с Байденом. Первоначальные отчеты Белого дома кратки и непрозрачны.

Байден "призвал Путина к деэскалации и возвращения к дипломати". Официальные лица США заявили, что это означает новую попытку реализовать Минские соглашения 2014-2015 годов. Белый дом добавил, что дипломатия требует дополнительных разговоров.

Пойдет ли Путин на диалог в ближайшие недели и месяцы? Продолжит ли грозить вторжением, если не получит обещания, что Украина никогда не вступит в НАТО, что сейчас категорически отверг Байден?

Украинская армия значительно мощнее той, которую россияне встретили, когда захватили Крым

Представим, Путин довольно безрассудный, чтобы вторгнуться в Украину со своими 175 тыс. солдатами. Разведка США сообщает, что он готов. Украинская армия значительно мощнее той, которую россияне встретили, когда захватили Крым. Киев сейчас имеет лучшую подготовку, оборудование, оружие. И опыт борьбы.

Путин отказался от тайного подхода, сработавшего в 2014 году. Собрав на границе более 100 тыс. солдат, он пренебрегает тактикой "серой зоны гибридной войны" - "зелеными человечками", быстро захватившими ключевые цели в Крыму. Он не может сыграть в эту игру, потому что разведка США раскрыла его секретные планы масштабной войны.

У Украины есть агрессивная военная разведка. Спланированная ею смелая спецоперация по поимке российских наемников свидетельствует, что украинцы могут

В Украине также есть агрессивная военная разведка, которой руководит генерал Кирилл Буданов. В прошлом году он спланировал смелую спецоперацию по поимке военных в Украине российских наемников. Хотя операция провалилась, это было свидетельством того, что украинцы могут делать реально.

Кроме того, Путин встретится с продолжительной партизанской войной украинцев. Более 400 тыс. прошли хотя бы определенную подготовку после вторжения России, а в частных руках не менее 1 млн. единиц оружия, включая АК-47, по оценкам осведомленных источников. Некоторые крайние правые группы способны нанести серьезный ущерб Москве. Вероятно, Киеву тоже.

Будут вести ожесточенную партизанскую борьбу

"Кроме реакции США и союзников, украинцы будут вести ожесточенную партизанскую борьбу, если россияне вторгнутся и попытаются остаться", - говорит бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.

Путин встретится с непосредственными рисками на поле боя, но длительные последствия могут быть гораздо хуже. Даже если установит в Киеве власть, подчиненную Москве, Байден выполнит угрозы и разрушит экономику России.

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Россия, которая начала войну против Украины, имела бы только Китай как надежного союзника. Это может радовать Путина, но должно вызвать панику у лидера Китая Си Цзиньпина. Ось "Китай-Россия" укрепит "разъединенный" мир, в котором США и технологически развитые демократии будут иметь огромное и продолжительное преимущество над Москвой и Пекином.

Кампания Путина по подавлению Украины не имеет поддержки россиян

Наконец, Х-фактор - опасность, что война в Украине вернется против России и Беларуси. Опрос "Левада-центра" показывает, что у кампании Путина по подавлению Украины нет поддержки большинства россиян. По мере того, как будут неизбежно рости жертвы, будет расти политическое давление на Путина и его авторитарных друзей.

Путин был бы очень глуп, если бы представил, что война в Украине станет для него легкой прогулкой.

"Путин рассчитывает, что украинцы устанут и сами попросятся в Россию - Квасневский", TVN24, Польша

"Путин реализует не новую стратегию. Стремится, чтобы Украина была в его сфере влияния. Не верю, что совершит военную интервенцию. Хочет завоевать страну, но не вторжениям. Его план – постоянной дестабилизацией должен привести к тому, что сами украинцы поддержат изменение политики в сторону России", – говорит бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Западная перспектива для украинцев не открыта четко. Они не в НАТО. Нет никаких перспектив от ЕС, что смогут присоединиться. Если такое состояние будет продолжаться долго, психологическое истощение произойдет", - говорит экс-президент.

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Рассматривая военное наступление, Путин должен отдавать себе отчет в сильных антироссийских настроениях в Украине, считает Квасневский.

"Украинцы свободолюбивы и обладают идентичностью. Он не сможет легко справиться с их молодым поколением", - добавил он.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала об ответе США и союзников в случае российской агрессии против Украины и обвинение Беларуси о нарушении Украиной ее воздушного пространства.