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пятница, 21 декабря 2018 11:59

Пустые улицы и дома: как Донецк живет сегодня
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11 ноября 2018-го на оккупированной части Донбасса состоялись "выборы" так называемого главы ДНР. Местный блогер решился только сейчас опубликовать снимки Донецка во время их проведения.

На выезде из Донецка стояла местная полиция, которая останавливала машины и автобусы для осмотра. Поэтому на въезде-выезде из города образовалась очередь из десятка машин.

На самих "выборах" голоса местных жителей "покупали" за дешевый сахар, масло, муку, яйца и курицу.

Показали фото пустого Донецка в момент выборов ДНР. Фото: соцсети
Показали фото пустого Донецка в момент выборов ДНР. Фото: соцсети
Показали фото пустого Донецка в момент выборов ДНР. Фото: соцсети
Показали фото пустого Донецка в момент выборов ДНР. Фото: соцсети
Показали фото пустого Донецка в момент выборов ДНР. Фото: соцсети

По словам местных жителей, перед праздниками на прилавках магазинов и базаров данных продуктов практически нет.

"Яйцо на рынке стоит 80 руб (32,77 грн). Ранее - 65 руб. Для наших пенсий - это выживание. Муки и сахара вообще нет на прилавках ни магазинов, ни супермаркетов. Хорошо, что запасы были на некоторое время. А еще обещают поднять коммуналку, которую с 2014-го никогда не поднимали. Где брать деньги, понятия не имею, потому что пенсия всего 3200 руб. (1310,76 грн)", - говорит в телефонном разговоре Gazeta.ua местная жительница Макеевки 67-летняя Анна Алексеевна.

Она добавила, что когда на пост "председателя" ДНР пришел Денис Пушилин, жить стало хуже. Никто не ожидал резкий рост цен.

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Также местных жителей потрясла новость, что боевики ДНР заставляют местных регистрировать автомобили на украинском номерах в так называемом республиканском ГАИ. Стоит процедура около 2 тыс. Руб. и занимает 3 дня ожидания.

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21
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