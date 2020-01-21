Пуля в спину: на Донбассе застрелили террориста Кривулю

В Донецке застрелили предателя Украины Алексея Кривулю. Фото - topwar.ru

На оккупированной территории Донбасса 20 января застрелили заместителя командира так называемого "полка специального назначения МВД ДНР" Алексея Кривулю на прозвище "Грин".

Его застрелили в спину его же сообщники, сообщил в своем Telegram-канале украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ликвидировали боевика ДНР, который скрывался в России

"Заместитель командира "Пятнашка" Кривуля Алексей сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Убитый в Донецке выстрелом в спину. Братушки ликвидировали", - сказано в сообщении.

Кривуля родился в городе Николаевка Донецкой области. Весной 2014 он начал воевать против Украины в составе террористических формирований.

20 января на оккупированном Донбассе самоликвидировался бывший майор Вооруженных сил Украины Владимир Тарасов. Он перешел на сторону боевиков и воевал против украинских военных.