Протестные движения порабощенных Россией народов будут расти - разведка

Примером является масштабная акция протеста в Страсбурге. Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

В ближайшем будущем протестное движение порабощенных Россией народов будет расти.

Следствием правления нынешней кремлевской власти является разочарованность в ней и злость граждан РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Украины.

"Жестокие репрессии, убийства и тысячи задержаний противников правления авторитарной кремлевской власти не смогли окончательно истребить стремление оккупированных Россией народов к независимости. Протестные движения в РФ будут расти не только в столице, но и в оккупированных Москвой национальных регионах", - говорится в сообщении.

Примером является масштабная акция протеста в Страсбурге. Чтобы принять участие в митинге у здания Евросовета, в город съехались сотни чеченцев со всей Европы. Люди протестовали против произвола оккупационных властей Чечни, которая совершает преступления против своих политических оппонентов и их родственников. Поддержать кавказских братьев приехали также представители Азербайджана и Грузии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия может закрыть свою миссию при НАТО

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства институционального присутствия России на оккупированной части Донецкой области. В 2016 году в самопровозглашенной ДНР приняли концепцию реформирования образования и науки "республики" на 2016-2021 годы. Ее цель - введение в образование стандартов РФ.