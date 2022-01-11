Прокуратура сообщила причины гибели двух воинов в Донбассе

Двое военнослужащих, погибших 10 января на Донбассе, подорвались во время минирования территории.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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"По предварительной информации, 10 января 2021 года во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений на подконтрольной Украине территории вблизи населенного пункта Крутая Балка в Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих", - говорится в сообщении.

Прокуратура расследует дело по факту небрежного отношения военного к службе, что повлекло за собой тяжкие последствия.

Автор: gp.gov.ua

В понедельник, 10 января, на Донбассе погибли два военнослужащих. Пресс-центр штаба ООС сообщил, что воины подорвались на неизвестном взрывном устройстве.