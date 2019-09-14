Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет

 
Ексклюзивы
1/5
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
2 Просмотров: 1485
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1062
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2745
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1341
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1998
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2718
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1125
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1575
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1278
Фото
Все фото
12
9
4
5
5
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Задержан боевик, который минировал и взрывал мосты
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
В ДТП в Донецкой области заживо сгорели люди
Видео
Все видео
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Штурмовые катера "Кентавр" выведут на испытания
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
Сожгли дом "главного полицейского" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
В Германии проучили "любителя" ДНР
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4500
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1602
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30744
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 297
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 19:20

Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет

  Комментировать
Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет
В Конституцию будут вносить никаких особых статусов для Донбасса. Фото: РБК

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заверил Пристайко в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

Министр отметил, что согласно минскими договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости

По словам Пристайко, ОРДЛО нужно понять, что шанс для их развития - это децентрализация.

"Они могут объединять общины, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальная предложение, которое мы делаем", - сказал Пристайко.

Оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

25 лет исполнилось самому известному киношному киллеру

"Во втором тайме вынесли "Спартак" вперед ногами" – 25 лет легендарной победе

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 44478
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 38072
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 27875
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 18450
Мисс Украина-2019: &quot;горячие&quot; фото красавицы
Мисс Украина-2019: "горячие" фото красавицы
11
 Просмотров: 16398
Донбасс
Бойцы на передовой завели пасеку - качают "боевой" мед
Бойцы на передовой завели пасеку - качают "боевой" мед Просмотров: 864
Умер сержант ВСУ, который получил тяжелые ранения на Донбассе
Умер сержант ВСУ, который получил тяжелые ранения на Донбассе Просмотров: 243
Украинский военный погиб на Донбассе
Украинский военный погиб на Донбассе Просмотров: 342
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона 2 Просмотров: 189
"Газа нет, воду развозят машиной" - как живет город на линии разграничения
"Газа нет, воду развозят машиной" - как живет город на линии разграничения
5
 1 Просмотров: 711
Больше всего комментируют
7
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
5
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
2
Геращенко не отстранят от работы в Раде
2
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Голосов: 6196
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua