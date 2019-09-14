Пристайко заверил, что особого статуса для Донбассу не будет

В Конституцию будут вносить никаких особых статусов для Донбасса. Фото: РБК

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет.

"Мы не вносим в Конституцию никаких особых статусов", - заверил Пристайко в ходе совместной пресс-конференции со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером.

Министр отметил, что согласно минскими договоренностям, любые вопросы, связанные с особым порядком самоуправления в ОРДЛО, проходят в неразрывной связи с общеукраинской реформой - децентрализацией.

"В Минских договоренностях записано, что будет проведена реформа украинского законодательства, реформа Конституции, в основе которой лежит децентрализация", - подчеркнул он.

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По словам Пристайко, ОРДЛО нужно понять, что шанс для их развития - это децентрализация.

"Они могут объединять общины, ожидать определенных возможностей, в частности, финансовых, как и сейчас области и районы в Украине. Это и есть максимальная предложение, которое мы делаем", - сказал Пристайко.

Оккупанты на Донбассе минируют новые территории, в том числе в определенных районах разведения войск.